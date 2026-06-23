Serra, l’Amministrazione comunale presenta “Sei Corde per un Arrivederci”: il chitarrista Gilberto Russo in concerto a Palazzo Chimirri

L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno è lieta ha promosso un appuntamento culturale di eccezionale rilievo, pensato per offrire un momento di profonda condivisione e bellezza a tutta la cittadinanza, ai visitatori e agli appassionati di musica.

Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21:15, lo storico e prestigioso Palazzo Chimirri aprirà le sue porte per ospitare il concerto del celebre chitarrista Gilberto Russo, che si esibirà nell’evento dal titolo fortemente suggestivo “Sei Corde per un Arrivederci”.

L’iniziativa, promossa e patrocinata dall’Amministrazione, si inserisce nel quadro delle attività di valorizzazione dei talenti artistici e di promozione del patrimonio storico-architettonico del territorio. La serata offrirà un percorso musicale raffinato ed emozionante, dove le corde della chitarra classica si faranno interpreti di atmosfere intense esuggestive all’interno di una delle cornici più importanti della vita culturale serrese.