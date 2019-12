Serra, l’Amministrazione comunale presenta gli eventi di “Natale nel borgo”

Creare un clima di festa e coinvolgimento capace di attrarre anche i visitatori. È questo lo scopo della 4° edizione di “Natale nel borgo”, la rassegna predisposta dall’Amministrazione comunale.



A presentare i dettagli del programma, contraddistinto da concerti, tombolate, manifestazioni per bambini, spettacoli di danza, proiezioni di film, è stato il sindaco Luigi Tassone, che, dopo aver ringraziato i partner degli eventi, ha sottolineato la cura riservata al look del paese e l’investimento nelle luminarie. Di rilievo la partenza con il concerto “Incenso e mirra” dei Parafonè nella Chiesa di Spinetto, la predisposizione della “Casetta di Babbo Natale” per il divertimento dei bambini ed il circuito di presepi artistici e monumentali “La via dei presepi”.

“Sarà l’occasione per riscoprire le nostre tradizioni valorizzando le associazioni locali” ha affermato l’assessore alla Cultura Maria Rosaria Franzè, mentre il vicesindaco Jlenia Tucci ha posto l’accento sul “recupero dell’identità territoriale e del senso di comunità” specificando l’esigenza di “far conoscere ed apprezzare il passato alle nuove generazioni”.