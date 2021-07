Serra, l’Amministrazione comunale collabora con la Lipu per il recupero dei pulli di rondone

L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, proseguendo nel solco della “sensibilità rispetto ai temi ambientali e in particolare alla biodiversità”, ha avviato la collaborazione con la delegazione Lipu di Vibo Valentia impegnandosi a informare la cittadinanza ai fini del recupero dei pulli di rondone sul proprio territorio.

Nello specifico, l’Amministrazione mira a rendere edotti coloro che si trovano a Serra in riferimento al comportamento da tenere nel caso in cui venga individuato un pullo da rondone a terra.

“I rondoni – spiega il consigliere Salvatore Zaffino – non posano mai al suolo e, pertanto, se si trovano a terra significa che sono in pericolo. Nel caso si ritrovi uno dei piccoli è importante non farlo volare, in quanto troppo giovane per vivere in aria, ma occorre consegnarli ad un Centro di recupero. In ogni caso, eventuali ritrovamenti vanno segnalati alle guardie zoofile comunali che, in collaborazione con la delegazione provinciale Lipu, provvederanno ad affidare i piccoli ad un Centro di recupero per le cure e rimetterli in libertà e fargli spiccare il volo quando saranno pronti. Si tratta – è la conclusione – di adottare comportamenti di civiltà e soprattutto di amore per la natura e per i suoi equilibri”.

Contatti utili:

calabria@lipu.it

vibovalentia@lipu.it

Coordinatore regionale: Lipu Giorgio Berardi 324 7764516

Lipu Vibo: 3714765684