Serra, l’Amministrazione Barillari taglia il traguardo dei 5 anni: “Il cambiamento continua”

Dai tempi del Covid allo snodo delle elezioni regionali anticipate. Sono trascorsi 5 anni dal successo elettorale del movimento civico “Liberamente”: il percorso continuerà fino alla prossima primavera, quando gli elettori saranno chiamati a decidere se proseguire su questa strada o se cambiare rotta.

Un cammino lungo, specie per una cittadina che a questo tipo di durata della consiliatura non era abituata dai tempi di Nazzareno Salerno. Dopo quel sindaco – incontestabilmente riconosciuto come uno dei migliori della storia serrese – solo cicli interrotti: nell’ordine, la consiliatura (per motivi diversi) non è stata completata da Bruno Censore (elezione a consigliere regionale), Raffaele Lo Iacono (scioglimento anticipato per dimissioni della maggioranza dei consiglieri), Bruno Rosi (scioglimento anticipato per dimissioni della maggioranza dei consiglieri) e Luigi Tassone (elezione a consigliere regionale).

Il traguardo raggiunto è stato festeggiato da Alfredo Barillari e dalla sua maggioranza che rimarcano come esattamente un lustro addietro “Serra San Bruno ha scelto un futuro di speranza e cambiamento”. Nella visione del primo cittadino “quel futuro è diventato il nostro presente ogni singolo giorno: 1826 giorni trascorsi a sperare, gioire, sacrificarsi, vivere altalene di emozioni, sempre con la responsabilità di servire e ascoltare i nostri cittadini”. Oggi, Barillari ricorda con emozione le battaglie che ne hanno forgiato lo spirito: dopo la sconfitta di misura del 2016, considerata però una vittoria morale, c’è stata la rivincita del 2020 e, ora, l’obiettivo è la conferma. In mezzo tanti problemi: crisi idrica, carenza di personale, dissesto finanziario, eventi inconsueti (rave party, pitoni), pericolo di chiusura dell’ospedale. Ma anche risposte concrete: centro vaccinale a Serra, stabilizzazione ex lsu/lpu e assistenti sociali, apertura cantieri (rifacimento delle strutture sportive, ammodernamento di via Veneto e località “Santa Maria del bosco”, messa in sicurezza della strada “Rosarella-Lu Bellu” e ripristino dell’officialità idraulica lungo il fiume Ancinale), costruzione di una struttura dell’Ufficio di Piano complessa (con assistenti sociali, istruttori amministrativi e contabili, psicologi ed educatori) e adeguata ai nuovi compiti

Di tutto questo, il sindaco ne va fiero ed i sentimenti provati non possono non trasparire dalle sue parole: “Siamo cresciuti insieme. Abbiamo imparato cosa significa amministrare, avere empatia, mantenere la calma e raggiungere importanti risultati per la nostra comunità. A tutti i cittadini sentiamo di dire grazie di cuore: ci avete trasmesso forza e fiducia. Questo tempo non sarà mai ‘passato’ ma per sempre ‘presente’ di amore e complicità. Questa giovane squadra ha inciso sulla politica serrese, e sarà sinonimo di cambiamento e perseveranza anche nel futuro”. E ancora: “Siamo orgogliosi di aver lavorato con onestà, di aver avuto l’umiltà di stare sempre tra la gente e di essere riusciti a raggiungere obiettivi che resteranno esempi virtuosi per la nostra comunità. Grazie a tutti i dipendenti comunali per avere condiviso con noi l’impegno di questo mandato. Da sindaco, un abbraccio colmo di fraternità alla mia amministrazione e a tutte le serresi e i serresi che mi hanno fatto diventare, in questi anni, una persona migliore”. Infine una promessa: “il cambiamento continua”.