Serra. Lagrotteria, Albano e Giancotti chiedono dimissioni di massa: “Andiamo a votare”

I Consiglieri comunali di minoranza Brunella Albano, Valeria Giancotti e Walter Lagrotteria, anche in considerazione delle modificazioni dell’assetto politico, hanno scritto una lettera alla maggioranza che pubblichiamo integralmente:

Egregi Amministratori,

avevate detto e scritto in tutte le salse che l’inciucio Censore-Salerno del marzo 2019 era stato fatto per senso di responsabilità nei confronti di Serra e dei serresi e che l’unico scopo era quello di evitare il commissariamento dell’Ente per oltre un anno.

Quello che avete detto e scritto è giunto il momento di dimostrarlo.

Tenuto conto che l’art. 65 del TUEL non lascia alcun dubbio interpretativo, il comma 1 recita testualmente: “Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

E ancora, che l’art. 141 del TUEL unitamente ad una serie di Sentenze del Consiglio di Stato precisano:

 Consiglio di Stato – Sentenza 17 novembre 2009: “ L’articolo 141, lettera b), n. 3 del D.lgs. 267/2000, ove è disciplinata l’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per cessazione della carica, per dimissioni contestuali, della metà più uno dei consiglieri, non introduce una diversa e speciale forma di dimissioni rispetto a quella regolamentata dall’articolo 38 del medesimo D.lgs., intendendo il legislatore, con la norma in esame, semplicemente far scaturire un preciso effetto giuridico (lo scioglimento dell’organo) al verificarsi di un mero fatto (le contestuali dimissioni di più della metà dei consiglieri), sulla base della presunzione che la contestuale presentazione delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri sottende la volontà politica di sciogliere il Consiglio. Non si configura, pertanto, un «atto collettivo» (negoziale) di dimissioni, unitario e plurimo allo stesso tempo, bensì a un mero fatto consegue l’effetto dissolutorio previsto dalla norma. In ultima analisi, l’atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento, senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio e immediatamente efficace.”

 Consiglio di Stato – Sentenza 9 marzo 2015 : “Mentre l’articolo 38, comma 8, Tuel, non attribuisce alcun rilievo allo scopo perseguito dai dimissionari di creare le condizioni per lo scioglimento del Consiglio comunale, nel caso di dimissioni individuali dell’amministratore locale, qualche oscillazione il giudice amministrativo di appello l’ha evidenziata, invece, nel configurare le dimissioni ultra dimidium quale atto collettivo negoziale, nel quale, occorre valorizzare il collegamento esistente tra le volontà dei singoli consiglieri in funzione dell’obiettivo unitario dello scioglimento e qualificare l’atto recante le dimissioni quale atto collettivo, caratterizzato dall’inscindibilità del legame esistente tra le volontà espresse dai singoli dimissionari, risultante dimissioni rese con un unico atto ovvero, con tesi prevalente, quale atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento, senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere.”

Letto ciò, è chiaro ed inequivocabile che le c.d. “dimissioni ultra dimidium” (metà più uno dei membri assegnati, non essendo computabile a tal fine il sindaco) determinerebbero lo scioglimento immediato del Consiglio comunale.

Pertanto, qualora tali dimissioni si concretizzassero entro il 24 febbraio prossimo, si avrebbe così la possibilità di tornare alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo Consiglio comunale, nella prossima tornata elettorale di primavera 2020.

Questo per noi, oggi, rappresenta l’unico atto di responsabilità possibile, restituire la parola ai cittadini serresi, per ridare così la dignità che merita ad una cittadina oramai messa in ginocchio sotto ogni punto di vista: economico, sociale e culturale.

La nomina di un commissario prefettizio nel marzo 2019, momento in cui si è insediata la attuale Giunta comunale, avrebbe sicuramente causato meno “danni” rispetto al “disastroso operato” dalla stessa fin qui effettuato:

 Mancata approvazione del Psc (ex Piano Regolatore);

 Notevole degrado della viabilità comunale, nonostante un intervento già effettuato di circa 100.000 euro;

 Aumento al massimo consentito dalla Legge della tassazione Imu, che graverà su i cittadini serresi per i prossimi 20 anni;

 Aumento della Tassa su i Rifiuti;

 Notevoli e continui disagi al sistema idrico comunale, nonostante interventi già effettuati per circa 250.000 euro;

 Chiusura della piscina comunale, nella totale indifferenza dell’Amministrazione comunale;

 Dichiarazione di predissesto finanziario, di fatto concretizzatasi con la presentazione del Piano di Riequilibrio Finanziario al Ministero dell’Interno, che costerà lacrime e sangue ai cittadini serresi. Atto che ha sancito l’inequivocabile incapacità amministrativa dell’attuale giunta comunale.

Noi pertanto, vi invitiamo e vi aspetteremo al protocollo dell’Ente per rassegnare, contestualmente, le dimissioni dalla carica di consiglieri comunali a qualsiasi ora, di qualunque giorno voi scegliate, l’importante è che tutto ciò avvenga prima del 24 febbraio prossimo.

Qualora ciò non dovesse succedere, ne risponderete ai cittadini serresi, quale ulteriore atto di irresponsabilità ed arroganza, che negherà, ancora una volta, un futuro, di possibile crescita e sviluppo, a Serra e ai serresi, con l’unico scopo, che fino ad oggi a voi noto, quello di tutelare i propri interessi e le proprie ambizioni personali.