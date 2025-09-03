Serra, l’Aft pubblica pronta per l’avvio dei servizi

Conto alla rovescia quasi terminato per l’apertura dell’Aft nella città della Certosa. Ad illustrare i dettagli della novità è il sindaco Alfredo Barillari che precisa che “l’Aft (Aggregazione Funzionale Territoriale) vedrà la presenza di un medico di Medicina generale 12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, presso i locali del distretto Asp di Via Alfonso Scrivo”.
Secondo quanto spiega il primo cittadino, “a prescindere dal medico di famiglia prescelto, che continuerà a garantire l’assistenza anche nel proprio studio professionale, tutti i cittadini dei comuni di Serra San Bruno, Spadola, Simbario, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Brognaturo, Vallelonga, San Nicola, Capistrano, potranno recarsi presso la struttura per usufruire dei servizi (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00)”.
Oltre al referente, dottor Arena, l’Aft si gioverà dei servizi dei medici Martino, Schiavello, Timpano, Grenci, Barillari, Cambareri, Pace e Papasodaro.
Professionalità che il sindaco ringrazia “per la grande collaborazione dimostrata”, così come “isindaci dei comuni coinvolti e la direzione dell’Asp, in particolare il dottor Miserendino con il quale, in questi mesi, abbiamo lavorato in stretto contatto per incrementare i servizi territoriali”.
“Con l’Aft – conclude Barillari – migliora l’assistenza sanitaria ai pazienti, un passo in avanti per le comunità del nostro comprensorio”.