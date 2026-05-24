Serra, l’affluenza nel primo giorno di elezioni: in calo rispetto alle scorse Amministrative

Sono 3.605 i votanti alle ore 23 del 24 maggio a Serra San Bruno (su 7.327 aventi diritto, 49,5%). Nel corso della giornata si era registrato un aumento rispetto alle precedenti elezioni amministrative, ma in serata il trend si è invertito con un inaspettato rallentamento. Nella prima giornata di elezioni, nella scorsa tornata, i votanti erano stati 3.754. Va considerato che nel 2020 la competizione comunale si era svolta a settembre. Da verificare, inoltre, l’effetto dei festeggiamenti per il ritrovamento delle ossa di San Bruno (Traslazione delle reliquie) previsti per domani.