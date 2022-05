Serra, l’Ac Service punta a recuperare il momento conviviale della Pentecoste: iniziativa prevista per il 6 giugno

Far riassaporare la tradizione della Pentecoste riprendendo quei momenti conviviali che contribuivano a cementare il senso di comunità. È lo scopo dell’iniziativa promossa da Ac Service per il 6 giugno, a partire dalle 12.30 che intende ricordare e rivitalizzare l’evento di socialità della Pentecoste serrese, occasione nella quale i pellegrini che giungevano nella cittadina della Certosa per visitare le reliquie del Santo Bruno solevano passare tutta la giornata nell’area che precede l’entrata al Santuario di Santa Maria del Bosco. Dopo la processione della mattina, trascorrevano il resto della giornata mangiando e bevendo in compagnia. Tante famiglie serresi (e non solo) erigevano una sorta di osteria improvvisata e, in un certo senso, passavano al rito civile in onore del Santo. L’Ac Service punta a recuperare questa usanza, proponendo la degustazione di alcuni piatti tipici serresi, tra cui trippa e patate, carne arrostita alla brace e un buon vino locale.