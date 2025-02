Serra, la violenza di genere e la figura di Sharo Gambino al centro degli approfondimenti dell’Istituto “Luigi Einaudi”

La settimana appena conclusa, per la comunità scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, è stata ricca di attività didattiche e formative. Mercoledì 19, gli alunni di alcune classi del triennio dei vari indirizzi di studi hanno avuto modo di realizzare, dopo l’accurato lavoro svolto insieme ai docenti delle materie letterarie, un reading che ha avuto lo scopo di “mettere in scena” i passi più emblematici di “Sole nero a Malifà”, “Fischia il sasso”, “Vizzarro” e “Boccheciampe”, frutto della penna di Sharo Gambino, di cui ricorre, in questo anno, il centenario della nascita, che l’Istituto “Luigi Einaudi” sta ricordando con un intenso programma di iniziative. Alla presenza del dirigente scolastico Antonino Ceravolo, dei fratelli dello scrittore, Elio e Franco, e del figlio Sergio, scanditi da intermezzi musicali, sono stati letti brani, commenti e analisi dei racconti dello scrittore e proiettati dei video; i veri protagonisti della manifestazione culturale sono stati gli alunni, il cui compito è stato quello di presentare la figura di Gambino scrittore.



La famiglia ha, invece, ricordato il Gambino uomo, fratello, padre e nonno; non sono mancati, infatti, aneddoti che hanno fatto sorridere e riflettere tutti i presenti e che hanno permesso loro di conoscere meglio lo scrittore serrese. Nell’ambito, invece, dell’insegnamento dell’educazione civica, con l’intento di favorire la sensibilizzazione in merito alla violenza di genere, si è svolto, giovedì 20, un laboratorio destinato agli alunni delle classi quinte. Durante l’incontro, al quale hanno preso parte anche due delegate dell’associazione “D.i.Re Donne in Rete contro la violenza”, vari sono stati i temi affrontati: dall’importanza della prevenzione, a quella della difesa e della tutela, passando attraverso l’analisi delle varie tipologie di violenza di cui possono essere vittime le donne. Alla presenza, infatti, della psicologa e psicoterapeuta Nicole Gagliardi, dell’avvocato Sara Spanò, entrambe operatrici del centro antiviolenza “Attivamente coinvolte onlus”, che opera su vari territori della provincia di Vibo Valentia (Pizzo) e di Catanzaro (Catanzaro, Chiaravalle Centrale e Soverato) e della dottoressa Patrizia Bucci, ispettrice della Polizia, i discenti hanno avuto modo di conoscere e approfondire gli aspetti psicologici, sociali e comportamentali legati alla violenza di genere. Un particolare approfondimento, infine, ha riguardato gli attuali riferimenti normativi e le novità in ambito tecnologico, che hanno lo scopo di proteggere e tutelare le vittime nonché prevenire eventuali soprusi, in un’ottica di collaborazione e responsabilità civica e sociale e di cittadinanza attiva. Anche in questo caso, i ragazzi dell’istituzione serrese hanno partecipato attivamente alla manifestazione presentando degli elaborati inerenti la tematica oggi attuale più che mai.