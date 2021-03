Serra, la variante fa aumentare i contagi: adesso sono 38 i positivi

“Altri quattro casi di positività al Covid in seguito al tampone molecolare: il totale dei casi accertati è di trentotto. Le persone sono in buone condizioni, in isolamento e appartengono a nuclei familiari già colpiti dal virus nei giorni scorsi”.

Si fa più pesante il bilancio della cittadina della Certosa che vede incrementare i contagi e crescere la preoccupazione.

“La variante che sta circolando sul territorio – spiega il sindaco Alfredo Barillari – ha una elevata contagiosità: è indispensabile, quindi, evitare qualsiasi contatto non necessario al di fuori del proprio nucleo abitativo. Rispetto ai contagi dell’ondata precedente, risultano esposte anche fasce di età molto più giovani. Dobbiamo, pertanto, praticare la massima prudenza soprattutto per tutelare i soggetti più a rischio”.

L’attenzione rimane alte anche se “le operazioni di tracciamento e di screening stanno procedendo senza sosta e nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi molecolari di controllo”.

“Sul fronte vaccini, oggi – aggiunge Barillari – nonostante alcuni disguidi presso il punto vaccinale organizzato dall’Asp, sono state somministrate 110 dosi, coinvolgendo over 80 e personale scolastico.

La raccomandazione per chi si prenota online è di seguire l’orario di riferimento assegnato dalla piattaforma nazionale”.

Il sindaco rileva la delicatezza del momento, sottolineando che è proprio adesso che “deve emergere la solidarietà che Serra ha nel proprio Dna” e invita a mettere da parte le “voci che non fanno altro che allarmare” e a rispettare le regole.