Serra, la studentessa Maria Luisa Tucci dell’IIS “Luigi Einaudi” tra le “Scienziate di domani”: selezionata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno celebra un nuovo e prestigioso traguardo sul palcoscenico nazionale. L’alunna Maria Luisa Tucci della classe IV B dell’indirizzo scientifico, studentessa dal profilo eccellente, è stata selezionata per partecipare allo stage di orientamento “Scienziate di domani”, promosso dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Un risultato che assume i contorni dell’eccezionalità: Maria Luisa è rientrata nel ristretto novero delle 50 studentesse selezionate in tutta Italia, distinguendosi in un bacino di oltre mille candidature pervenute da ogni regione della Penisola. Il criterio di selezione, basato rigorosamente sul merito scolastico e sulla vocazione scientifica, proietta la giovane studentessa serrese tra le promesse della futura scienza italiana.

L’esperienza pisana, svoltasi dal 26 al 29 gennaio, ha rappresentato un’immersione totale nel cuore della scienza d’avanguardia. Il progetto ha avuto come obiettivo primario quello di dimostrare come “l’universo della ricerca non sia un territorio riservato, bensì un ambito in cui il protagonismo femminile è condizione essenziale per il progresso globale”.

“Fin dal primo incontro – ha dichiarato Maria Luisa Tucci – è apparso chiaro che il cuore del progetto fosse scardinare i pregiudizi: la scienza è un luogo in cui le donne possono e devono essere protagoniste. Il confronto con le altre partecipanti ha rivelato un mosaico di storie diverse, tutte accomunate da un’identica, inesauribile curiosità verso le discipline STEM”.

Il percorso formativo si è snodato attraverso le sedi storiche della Normale, dal Palazzo del Castelletto al Palazzo della Carovana. La studentessa ha preso parte a sessioni di altissimo profilo:

Matematica e Fisica: Lezioni su analisi matematica (massimi, minimi e forme ottimali), fisica del cosmo e interazioni fondamentali.

Biomedicina e Chimica: Approfondimenti sulla ricerca d’avanguardia con le cellule staminali (Brain in a dish), la fisiologia della longevità e la chimica computazionale.

Astrofisica: Un viaggio dalle origini dell’universo fino alla complessità dei buchi neri.

Non sono mancati i momenti di alto valore civile e culturale, come il concerto lirico al Teatro “Verdi” in occasione del Giorno della Memoria e la riflessione sul rapporto tra scienza e immaginazione cinematografica presso lo storico Cineclub Arsenale.

L’Istituto “Einaudi”, sotto la guida della sua dirigenza e grazie all’impegno profuso dai docenti, conferma con questo successo la qualità dell’offerta formativa e la capacità di stimolare talenti in grado di competere ai massimi livelli nazionali. Lo stage si è concluso con la cerimonia di consegna dei diplomi presso la sede centrale della Normale, con l’auspicio, rivolto dalle docenti alle giovani scienziate, di perseguire con determinazione e rigore i propri sogni.

Maria Luisa Tucci rientra a Serra San Bruno non solo con un attestato di prestigio, ma con la consapevolezza che il merito e la dedizione sono le chiavi d’accesso per i più prestigiosi templi del sapere scientifico mondiale.