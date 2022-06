Serra, la sostenibilità economica delle realtà sportive: il modello della Quadri Holding

Esporre un modello vincente di organizzazione aziendale e sportiva, basato sull’analisi dei flussi dei dati, sulla capacità di individuare le evoluzioni del sistema e di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La presentazione della Quadri Holding ha riassunto i punti salienti di un nuovo modo di approcciarsi alla realtà sportiva considerando i molteplici aspetti della sostenibilità economica. L’iniziativa è stata introdotta dal presidente del Centro provinciale sportivo Libertas Giuseppe Dominelli che ha indicato le basi “dell’idea moderna di sport” che può vedere come protagoniste “società intrecciate” e specializzate in diversi settori. Concetto sviluppato dal responsabile nazionale della Libertas Giovani Francesco De Caria, secondo il quale “purtroppo, oggi non c’è più spazio per il volontariato tuttofare’” poiché “il mondo sportivo è inquadrato in un contesto normativo articolato” di cui fa parte anche “un sistema di sanzioni”.

Nei dettagli della realizzazione della Quadri Holding è entrato il project manager Alessandro De Tursi che, dopo aver riconosciuto che “lo sport sta cambiando”, ha spiegato che “questa holding nasce per gestire lo sport italiano con le sue caratteristiche”. “Il modello italiano – ha precisato – non è ancora quello dell’industria sportiva”, ma occorre adeguarsi ai cambiamenti per poter essere “competitivi”.

Mettere insieme industria sportiva, intermediazione commerciale, formazione e Pallanuoto Italia (quindi organizzazione di manifestazioni e campionati nazionali) è stata la chiave per avviare un complesso funzionale ed efficiente in cui un ruolo fondamentale è giocato da una puntuale analisi dei dati. Ma anche la determinazione, la voglia di concretizzare una visione, la forza di credere nelle proprie convinzioni contribuiscono all’ottenimento dei risultati.

Infine, il delegato del Coni Point di Vibo Valentia Bruno Battaglia ha illustrato un esempio di come “un evento sportivo porta economia”.