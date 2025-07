Serra, la sfida dell’opposizione fuori Consiglio: “Siamo noi l’alternativa a Barillari”

“Ci sono troppe mancanze che devono essere denunciate, c’è un processo di sviluppo che andava condotto con decisione e che invece si sta arenando, ci vuole un lavoro efficace e non improvvisato che va messo in campo al più presto”.

I movimenti “Serra al centro” e “In movimento” (più alcuni esponenti indipendenti) sono ormai un gruppo unitario e si propongono come “vera alternativa a Barillari”. “I dialoghi che abbiamo portato avanti per mesi – sostengono gli esponenti dell’opposizione fuori Consiglio – si sono rivelati proficui e hanno evidenziato il comune approccio ai problemi e metodi condivisi di individuazione e realizzazione delle soluzioni. Siamo una squadra coesa, che ragiona nell’interesse di Serra San Bruno e che è aperta al confronto. Vogliamo includere e non escludere, ascoltare, proporre e concretizzare. La nostra fisionomia politica è definita: ci unisce l’amore per la nostra gente ed il nostro territorio e lavoreremo senza sosta per raggiungere gli obiettivi di crescita sociale, culturale ed economica”.

I componenti del gruppo sostengono che “sono state analizzate diverse persistenti criticità a cui l’Amministrazione comunale non ha saputo porre rimedio e che ci proponiamo di prendere di petto per dare risposte positive alla comunità. La Giunta Barillari – affermano – non ha saputo gestire questioni importanti come la viabilità, la difesa dei servizi e la creazione di nuovi posti di lavoro. Si è limitata a dichiarare il dissesto arroccandosi dietro la solita cantilena delle responsabilità altrui. Non ha saputo nemmeno affrontare la tematica relativa all’acqua potabile, eppure il distacco da Sorical era uno dei cavalli di battaglia di ‘Liberamente’”. Di peggio, si è trasformata in ciò che dichiarava di voler combattere: Barillari è entrato in Arrical, la sua maggioranza si è chiusa in quel palazzo e nascosta in quei vecchi rituali della politica che prima non perdeva occasione di criticare. In altre parole, la maggioranza si è attaccata al potere e non vuole lasciarlo”.

Le proposte del nascente gruppo e la sfida a Barillari saranno al centro di “un’iniziativa che avrà luogo a breve ed altre seguiranno anche ad agosto perché come abbiamo già detto in vacanza non andiamo”.