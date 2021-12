Serra, la sede dell’Area distrettuale diventerà Casa della Comunità. Barillari: “Rilanciamo la Sanità con poche parole e tanto lavoro”

La struttura di proprietà comunale di via Alfonso Scrivo, attualmente sede degli Uffici e dei Servizi dell’Area distrettuale di Serra San Bruno, è stata inserita fra le Case della Comunità previste dalla riforma dell’assistenza, il cui dossier è stato inviato dalla Regione Calabria ad Agenas. L’intervento sarà effettuato grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“In questi mesi – ha affermato il sindaco Alfredo Barillari – in cui sono state avviate delle sterili polemiche, noi abbiamo preferito lavorare sottotraccia, senza fare parole ma avendo bene in mente gli interessi della comunità. Abbiamo lavorato in sinergia con il commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Maria Bernardi, e con il consigliere regionale Michele Comito. Abbiamo effettuato dei sopralluoghi sul posto e messo in campo delle efficaci interlocuzioni con la Regione Calabria, consapevoli dell’importanza che la Sanità territoriale ricopre nella quotidianità della cittadinanza”.

Dunque, “nessuna spoliazione”, ma “un potenziamento della rete di assistenza territoriale”.

La Casa della Comunità, infatti, consentirà di coordinare i servizi offerti sul territorio e, allo stesso tempo, rappresenterà una struttura socio-sanitaria capace di dare risposte in termini interventi multidisciplinari. In particolare, “la struttura sarà dotata delle figure di Medico di Medicina generale e Pediatra che lavoreranno in èquipe ed avranno la collaborazione di infermieri di famiglia, specialisti ambulatoriali e altri professionisti sanitari come logopedisti, fisioterapisti, dietologi e tecnici della riabilitazione”.

Barillari ha espresso inoltre l’intenzione di “mantenere alta l’attenzione sul nostro ospedale, che è un presidio fondamentale per la tutela della salute nell’area montana”. “Sono sicuro – ha concluso – che, grazie al coinvolgimento dei sindaci che sono rimasti vigili su questa situazione, riusciremo a mettere al centro dell’agenda politica il potenziamento del ‘San Bruno’. I primi passi della Giunta Occhiuto, in questo senso, ci confortano perché hanno costituito un’azione puntuale e determinata su temi che da anni aspettavano di essere affrontati”.