Serra, la scuola primaria “Nazzareno Carchidi” celebra la “Festa d’autunno”

Gli alunni della scuola primaria “Nazzareno Carchidi”, nella mattinata di oggi, hanno allietato e colorato il quartiere con l’ormai consueta festa d’autunno, che vede da diversi anni il rinnovarsi dell’antica tradizione serrese: “Mi lu pagati lu coccalu?”.

I bambini, attraverso un ricco percorso didattico, hanno analizzato la stagione autunnale nei suoi diversi aspetti, dimostrando spirito di osservazione e creatività nel descrivere in varie forme l’antica tradizione serrese del “Coccalu”, che puntualmente si rinnova da secoli nei giorni tra il 31 ottobre e il 2 novembre.

Sono stati proprio i bambini i protagonisti di questa giornata; hanno minuziosamente raccontato la storia del “coccalu di li muarti” che non ha nulla che vedere con la festa di Halloween, ma che ha un significato antropologico molto più ampio e antico, che sa di genuinità e di generosità.

Gli alunni di tutte le classi hanno condiviso, con un pizzico di emozione e tanto entusiasmo, ciò che hanno appreso; hanno recitato filastrocche, poesie e intonato canzoni in italiano e in inglese, il tutto accompagnato da bellissime coreografie realizzate dietro l’egida delle insegnanti.

Lo spettacolo è stato intervallato dalla rilassante lettura di una storia dal titolo “Volpe ama l’autunno”, svolta dalla dottoressa Paola Coda dell’associazione “Strafacendo”, la quale ha saputo catturare la curiosità e l’attenzione di bambini e adulti.

Presente alla manifestazione il dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, il quale ha sottolineato l’importanza di tramandare le tradizioni per una buona crescita intellettuale e si è congratulato con discenti e insegnanti per l’operato svolto con impegno e professionalità. Il dirigente ha inoltre ringraziato le famiglie per la proficua collaborazione e ha esortato tutti ad un lavoro di squadra, sempre nel massimo rispetto dei ruoli e negli ambienti preposti. Presente anche l’assessore all’Istruzione Raffaela Ariganello, la quale ha manifestato la sua gratitudine per l’attenzione che la scuola pone alla vita e alle tradizioni di Serra San Bruno.

Hanno contribuito alla buona riuscita della “Festa d’autunno” molti genitori degli alunni, i quali con dedizione hanno allestito i tavoli e addobbato l’intera piazza per ricreare un ambiente dal clima tipico autunnale. Felici gli abitanti del quartiere che, come sempre, attendono e vivono queste attività didattiche all’esterno con molto entusiasmo. La scuola è anche questo: è il mettere in atto strategie per far sì che nulla vada perso e la tradizione è una bellezza da conservare.