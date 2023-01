Serra, la scuola primaria “Azaria Tedeschi” celebra la Giornata della Memoria: le riflessioni degli alunni

Non dimenticare ciò che è accaduto, anche per evitare che le pagine più nere della storia dell’umanità si possano ripetere. Con questo scopo, è stata celebrata, la Giornata della Memoria nella scuola primaria “Azaria Tedeschi”, durante la quale sono stati protagonisti gli alunni delle classi V A e V B”.

Partendo dalla visione del film “Andra e Tati”, gli studenti hanno avuto modo di elaborare le loro considerazioni e di esprimere le loro emozioni. Colpiti, commossi e increduli per quanto successo si sono posti una domanda: “perché tanta cattiveria nell’uomo?”. Un interrogativo pesante rispetto al quale non hanno trovato una risposta. Hanno, però, voluto sottolineare che “occorre ricordarsi del bene che si riceve per far sì che si ripeta”. La vicenda dell’Olocausto ha toccato la mente ed il cuore dei bambini che hanno compreso le immani sofferenze del popolo ebraico ed hanno riflettuto sulle azioni dell’umano che, a volte, sono state profondamente ingiuste e irrazionali. Dalla loro analisi è scaturito un pensiero comune: tutti noi apparteniamo alla razza umana e dobbiamo sostenerci a vicenda per superare le difficoltà. Le differenze sono infatti motivo di ricchezza e vanno valorizzate.