Serra, la Scuola per l’Infanzia celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità

“Non si lascia indietro nessuno … mai”. Questo è il tema di quest’anno della Giornata Internazionale delle persone con disabilità: i bambini, i genitori e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento.



Infatti, in modalità sincrona in videolezione, hanno partecipato con grande entusiasmo creando un’attività didattica comune per dare un segno tangibile al ruolo che riveste la scuola in questo particolare momento di pandemia. Un frangente temporale in cui la scuola, purtroppo, chiusa fisicamente ma sempre aperta con la Didattica a distanza per dare sostegno e supporto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

In questo scenario la scuola ha un ruolo importante perché ha il dovere di garantire inclusione e pari opportunità.