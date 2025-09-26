Serra, la scommessa di Maria Rosaria Franzè: “Date fiducia a chi viene dal territorio, rafforzeremo i presidi sanitari delle aree interne”

Più attenzione per il territorio, più sistema pubblico, più vicinanza a chi ha bisogno. Questa in sintesi la ricetta di Maria Rosaria Franzè, in corsa alle prossime elezioni regionali con la lista “Tridico presidente”. L’iniziativa di piazza Azaria Tedeschi ha avuto avvio con la riflessione introduttiva di Nensy Rachiele, amareggiata per via di “una Calabria abbandonata a se stessa” da Roberto Occhiuto che “si è presentato come risolutore di problemi che sono rimasti tali” e che “si è dedicato solo ad una parte della Calabria tralasciando tutto il resto”. Uno scenario che ha indotto i cittadini a “chiedere a Tridico maggior rispetto”, anche perché “la Sanità è ridotta al lumicino e le strade spesso non sono percorribili”. Contesto addirittura peggiore nelle aree interne: infatti “nessuno si ricorda di Serra e quindi noi dobbiamo affidarci alle persone del territorio”.

Discorso condiviso e ripreso da Walter Lagrotteria che ha spiegato “perché cambiare”. Il già vicesindaco ha espresso la sua “rabbia” scaturente dal sentirsi “tradito da calabrese” e “insultato da Occhiuto che si è dimesso per ricandidarsi un minuto dopo”. A suo avvio, il presidente uscente – che mostra “un certo nervosismo” – ha “accentrato su Cosenza”, si è vantato di bandi “le cui graduatorie aspettano di essere pubblicate da due anni”. Lagrotteria ha inoltre legato “il dovere del voto” con “il diritto di protestare” invitando a scommettere su Maria Rosaria Franzè, che è “una donna tenace e capace”.

E lei, la protagonista della serata, ha parlato alla sua gente con l’entusiasmo innocente di chi si lancia d’istinto in mare aperto, di chi vuole vivere un’esperienza partendo da ciò che prova e da ciò che sente. Ha sottolineato “l’importanza della partecipazione e della comunità”, ha illustrato la sua idea di politica che “deve essere più sobria e più gentile”, ha chiarito che la sua candidatura “non di servizio, ma autentica e vera” è “un’opportunità per il territorio”. Senza sconti la critica ad “una destra che pensa solo ai propri interessi” e ad Occhiuto che “guarda ad una Calabria che, per lui, comincia e finisce a Cosenza”. Secondo Franzè, “Tridico rappresenta invece la parte della Calabria che vuole crescere” dopo una stagione di “decadenza”. Ha inoltre ricordato che “Serra, da quando non ha più rappresentanti in Consiglio regionale, ha visto diminuire i servizi”: dunque, “stavolta non bisogna disperdere il consenso elettorale su candidati provenienti da altri luoghi che dopo le elezioni scompaiono”. Infine, Franzè ha affrontato alcuni punti del programma, concentrandosi in particolare sul “rafforzamento dei presidi sanitari nelle aree interne” all’interno di un sistema in cui “il privato è integrativo e non sostitutivo del pubblico”; sul “recupero delle case abbandonate, anche per uso sociale”; sul “sostegno a chi non ce la fa”.