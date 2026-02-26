Serra, la scelta dell’Amministrazione: bambini protagonisti del progetto di riqualificazione del Parco giochi di località Calvario

Rendere protagonista chi è il destinatario della struttura, in modo che la stessa sia effettivamente soddisfacente e coerente con preferenze di chi la utilizza. È questa l’idea dell’Amministrazione comunale che ha somministrato un sondaggio ai bambini delle scuole primarie al fine di far individuare i giochi da inserire nel parco giochi di località Calvario, che sarà oggetto di riqualificazione grazie alle risorse del “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”. In sostanza, l’Amministrazione ha voluto interrogare gli alunni sulle loro preferenze, consentendo di scegliere i giochi fra diverse tipologie proposte.

La consigliera con delega all’Istruzione Raffaela Ariganello si è personalmente recata nelle scuole di Spinetto e Terravecchia per cogliere l’allegria dei bambini che hanno espresso tutta la gioia nel partecipare all’iniziativa.

“Mi è bastato incontrarli – ha affermato Ariganello – parlarci e vedere il sorriso nei loro occhi ed il loro entusiasmo nello scegliere i vari giochi, per capire che tutto quello che facciamo per loro è ben fatto. Occorrerebbe prendere esempio da loro che riescono ad entusiasmarsi anche per le piccole cose. Ringrazio le maestre che mi hanno supportato anche questa volta”.

Soddisfatto anche il sindaco Alfredo Barillari che ha sostenuto questa metodologia che “ha permesso di coinvolgere i bambini nella progettazione” e che rappresenta “un modo per stimolare la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita pubblica”. “I bambini – ha aggiunto – sono il nostro futuro e ascoltarli è sempre un piacere”.

Il progetto prevede anche la rigenerazione del parco giochi di piazza Baden Powell.