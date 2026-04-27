Serra, “La Restanza” inaugura la sede e si apre ai cittadini. Tassone: “Al via l’operazione verità”

Sarà un punto d’incontro, di confronto, di riflessione. Una base per ascoltare proposte, per “aprirsi” ai cittadini rendendoli protagonisti del loro futuro. La lista “La Restanza” ha inaugurato la propria sede, ubicata nella piazzetta antistante la chiesa di Spinetto, che rappresenterà un ritrovo e un centro organizzativo. Ad illustrare quelli che saranno i passi che condurranno al voto – davanti ad una platea costituita da sostenitori e simpatizzanti – è stato il candidato a sindaco Adriano Tassone, che ha ribadito gli assi fondanti della compagine civica di cui è alla guida, spiegando la posizione di contrarietà rispetto all’Amministrazione uscente.



In particolare, l’aspirante primo cittadino ha manifestato l’intenzione di condurre “un’operazione verità” per rimarcare le “mancanze”, le “contraddizioni” e le “promesse non mantenute” dell’attuale maggioranza proponendo al contempo un nuovo corso basato sulla “trasparenza” e su una “concretezza” non contornata dai fronzoli della “propaganda”. Centrale nel programma de “La Restanza” saranno gli interventi volti a rafforzare le radici e l’identità di una comunità che vuole continuare a vivere in un territorio che tramanda cultura e tradizioni e che vuole scommettere sulle proprie eccellenze naturali, sulla propria storia e sui propri saperi. Annunciato per sabato prossimo il comizio d’avvio della campagna elettorale.