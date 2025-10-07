Serra, la resilienza di Luigi Tassone: “Il mio impegno continua, presto nuove battaglie”

“In un tempo difficile, in una sfida politica complicata per tutto il centrosinistra, avete scelto ancora una volta di darmi fiducia. Non era scontato. Non lo è mai. Abbiamo lottato come sempre: a mani nude, con la forza della nostra passione, della coerenza, della presenza sul territorio, della voglia di cambiare davvero le cose”. Il giorno dopo il voto Luigi Tassone riconosce la sconfitta, ringrazia gli elettori e guarda già avanti: “Anche se speravamo in un risultato migliore – afferma – quei 3300 voti sono un patrimonio enorme: sono volti, strette di mano, parole scambiate, sogni condivisi. Dietro a quel numero c’è una squadra che non si è mai tirata indietro, nemmeno nei momenti più duri. C’è chi ci ha creduto fino in fondo, chi ha lottato porta a porta, strada per strada”.

L’esponente del Pd pensa poi al futuro: “io ci sono. Continuo. Perché la politica non vive solo nelle istituzioni, ma anche nei partiti, nei quartieri, tra la gente. Il mio impegno non si ferma: anzi, si rafforza”. Ad attenderlo ci sono “nuove battaglie di speranza, progresso e civiltà” che saranno condotte “con ancora più determinazione”.