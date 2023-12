Serra, la replica di Regio: “Il sindaco vuole sviare l’attenzione rispetto ai problemi della città”

Rispetto alle polemiche scatenatesi nella giornata di ieri, è intervenuto il consigliere comunale Vito Regio che ha spiegato la sua posizione. “Replico alle calunnie fatte dal primo cittadino, dalla sua maggioranza e dal suo movimento – premette Regio nella nota inviata stamattina, per suo conto, dal consigliere Biagio Figliucci – nell’articolo pubblicato sul ‘Il Meridio’ e sul ‘Il Vibonese’. In primis non è stato fatto alcun post offensivo, bensì una storia sul mio profilo Fb dove, per non turbare la sensibilità di nessuno, sono state oscurate con degli emoticon i volti dei due carabinieri che affiancavano l’illustre personaggio. Ciò proprio perchè il sottoscritto, vista la professione che svolge, ha il massimo rispetto per tutte le Forze dell’Ordine”.

L’esponente di minoranza sostiene che “l’articolo del sindaco, che cerca di far passare la storia pubblicata come un oltraggio all’immagine dell’Arma, ha come unica finalità di sviare l’attenzione rispetto a problematiche serie che affliggono la nostra cittadina e dall’incapacità amministrativa che sta contraddistinguendo questa maggioranza.

Mai nessuno ha inteso offendere l’arma dei Carabinieri o le Forze dell’Ordine. Nella storia veniva associata l’immagine del sindaco a quella del personaggio del romanzo di Pinocchio, con tanto di musica di sottofondo, ciò a dimostrazione che si tratta di un meschino tentativo di strumentalizzazione”.

Regio respinge “al mittente le accuse fatte” e invita la controparte “anziché a fomentare inutili polemiche e coinvolgere soggetti che nulla hanno a che fare con la politica locale, per cercare di ripulire la sua immagine, a dare risposte serie ai serresi. Purtroppo – aggiunge – non è la prima volta che il sindaco e la sua maggioranza, proprio per sottrarsi al confronto, cercano di passere per le vittime Forse dimenticano quando loro erano all’opposizione… all’epoca i loro video e le loro canzonette erano satira, ora costituiscono oltraggio”. Ad avviso di Regio, “questa è l’incoerenza di questi soggetti che, purtroppo, governano Serra San Bruno. Non saranno certo i metodi anti democratici di questa maggioranza – conclude – a mettermi in difficoltà, questa è la dimostrazione della loro paura del dissenso e della sfiducia che sta crescendo tra i cittadini che li hanno votati”.