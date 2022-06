Serra, la protesta di un esercente: “Dal Comune pretese ridicole, siamo ai limiti dell’assurdo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota da parte di “Mix stock house”: Se vuoi continuare ad esporre un piccolo espositore mobile di ciabatte da mare davanti al negozio devi pagare. Funziona così a Serra San Bruno, un paesino di montagna in provincia di Vibo Valentia, dove al negozio di abbigliamento “Mix stock house” sit-in Corso Umberto I, è giunto all’esercente l’avviso da parte del Comune di smantellare il carrellino mobile che ha la funzione di esporre circa 7 paia di ciabatte da mare solo durante l’orario di apertura del negozio. Che potrebbe rimanere a patto che l’esercente paghi per quell’effimera occupazione. Il carrello occupa da 20 anni quella postazione e mai nessuna Amministrazione precedente aveva richiesto il pagamento in denaro per quell’espositore che al massimo occupa 70 cm di superficie senza alcun impedimento per il passante. Ci si domanda se in un periodo di pesanti rincari sia corretto imporre ulteriori gravami sui commercianti che, dopo la lunga fase Covid, si sono trovati in una realtà più dura rispetto a quella precedente. Come è possibile che un’Amministrazione comunale che si era presentata alle elezioni dichiarandosi a favore dei paesani si impunti per un ridicolo espositore? Si è arrivati ai limiti dell’assurdo! Quella solidarietà tanto decantata dove è andata a finire? A fronte di queste imposizioni comunali ci si domanda come mai i giovani serresi e non solo se ne stanno andando a vivere altrove.