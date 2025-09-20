Serra, la profondità oltre i pregiudizi: mercoledì la presentazione del libro “Tracce di futuro – Storia di una disabilità apparente”

Trovare la consapevolezza del valore della profondità umana, superare i pregiudizi di chi non vede l’essenziale ma si limita ad osservare l’apparenza, capire che la soluzione non è la fuga ma la capacità di vivere davvero. Risiede in questi obiettivi il senso del libro di Daniela Rabia “Tracce di futuro – Storia di una disabilità apparente” che sarà presentato mercoledì 24 settembre nella Sala conferenza del Parco delle Serre a partire dalle 10.30. L’evento, moderato dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza, prenderà avvio con i saluti istituzionali del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo e del sindaco Alfredo Barillari per poi entrare nel vivo con la relazione dell’assistente sociale Rosaria Malvaso. Nei dettagli di una tematica delicata entrerà l’autrice, che spiegherà i motivi che l’hanno spinta a “guardare oltre”. L’iniziativa rientra nel programma di attività promosso dall’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno al fine di sensibilizzare la cittadinanza favorendo l’inclusione sociale e facendo scoprire punti di vista moderni ed adeguati rispetto alla realtà attuale.