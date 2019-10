Serra, la Pro Loco traccia un bilancio della “Festa del Fungo”: “Ottimi risultati”

“Nonostante il tempo non sia stato dei migliori, non possiamo che ritenerci soddisfatti”.

I componenti del Direttivo della Pro Loco di Serra San Bruno condividono la contentezza per il felice esito della della sesta edizione della Festa del Fungo che: “ha confermato il trend positivo che la sta caratterizzando. Più anni passano e sempre più gente ci raggiunge”. “Abbiamo lavorato duramente – rivelano i rappresentanti del sodalizio serrese – per creare una tre giorni attraente, attrattiva e ricca di eventi al fine di attrarre un target sempre più completo di persone. Abbiamo cercato di curare ogni aspetto, ogni minimo angolo per rendere confortevole, oltre che piacevole la festa. Purtroppo la situazione meteo ci ha penalizzato non potendo dar vita a quanto di bello era stato organizzato, ma nonostante ciò possiamo affermare che molta più gente dell’anno scorso ci ha raggiunto. E’ una formula che funziona, che dà vita ad una economia in un periodo in cui le attività commerciali ne hanno bisogno. Però, questa, è una formula che, oltre a creare un indotto economico importantissimo, non tralascia l’aspetto culturale e che valorizza l’enorme patrimonio naturalistico e religioso che ci circonda. Questa sarà un’edizione che passerà alla storia anche per la fantastica mostra che, oltre a richiamare i nostri splendidi boschi, fa un richiamo a quell’industria che non c’è più e che non va dimenticata e che va valorizzata”. “Abbiamo ospitato – evidenziano con compiacimento – nel ‘Bosco Sospeso 3.0’ un fungo di circa 34 chili, nonché una specie che emana un forte odore simile al cocco e che sarà inviata a Bologna per poter essere studiata. Abbiamo fatto coincidere la nostra Festa con i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono Bruno per far vivere a chi ci ha raggiunto, una tradizione tutta serrese. Obiettivo raggiunto perché in tanti, tra le tante domande, ci hanno chiesto il perché del lancio dei confetti sulla statua in processione. Ma anche fitwalking a cura della A.S.D. Calabria per far conoscere i nostri vicoli, esibizioni musicali e di danza, stand gastronomici presi d’assalto. Vorremmo ringraziare tutte quelle associazioni che ci hanno aiutato, tutte le attività commerciali che ci hanno sostenuto, il Commissario del Parco delle Serre, dottor Pellegrino e l’assessore De Caria per l’aiuto, la ‘New Gimnasium’ e ‘Sogno Latino’, il Lions Club di Serra San Bruno, nonché tutte le persone che ci hanno raggiunto, alle quali rinnoviamo l’invito all’anno prossimo ed a cui i porgiamo le nostre scuse qualora qualcosa non sia andato nella direzione giusta. Siamo alla sola sesta edizione, ma abbiamo

raggiunto ottimi risultati che per noi saranno un punto di partenza per l’anno che verrà”. “Attendiamo questo fine settimana – annunciano in conclusione i componenti del Direttivo della Pro Loco di Serra San Bruno – per fare una stima di quanti ci hanno raggiunto, in quanto, anche sabato e

domenica, alcuni ristoranti aderenti continueranno ad offrire il loro menù del fungo alla modica cifra di 20 euro. Quindi, per il palato, la festa continua”.