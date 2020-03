Serra, la Pro loco accusa: “Ennesimo torto subito dall’ex Amministrazione comunale”

La Pro loco di Serra San Bruno denuncia “l’ennesimo torto ricevuto” segnalando la mancata corresponsione di un contributo che sarebbe stato promesso. Il direttivo dell’organismo di promozione territoriale spiega di aver inoltrato “richiesta di patrocinio per la ormai nota Festa del Fungo a gennaio 2019, per la quale è nota la sua ripercussione positiva sull’economia del paese. Nonostante numerosissimi solleciti per avere risposta in merito, dettati dalla necessità di doverci adoperare, veniamo convocati a fine agosto 2019. Nella sala Giunta, dinnanzi al sindaco, ci presentammo in numerosi e dopo aver avuto l’autorizzazione a procedere, venimmo rassicurati sulla ricezione di un contributo per la festa pari ad un minimo di 700 euro”. Tuttavia,

“a causa del protrarsi del silenzio da parte dell’Amministrazione comunale (unica nota, raccapricciante, fatta attaccandoci indegnamente), in data 20 dicembre 2019, inoltravamo tramite pec, richiesta di liquidazione con annessa relazione della Festa. Oggi – sostiene la Pro loco – siamo venuti a conoscenza che questo contributo non ci potrà essere riconosciuto non avendo gli ex amministratori lasciato alcuna traccia. Tale atteggiamento che assume i contorni di discriminazione e denigrazione nei confronti della nostra associazione evidenzia come, a strumentalizzarci, in negativo, siano stati proprio loro in questi anni soprattutto se a ciò, si aggiunge ad esempio la multa recapitataci nei primi giorni di luglio 2019 per aver affisso dei manifesti senza autorizzazione. Giusta la multa che, infatti, abbiamo provveduto tempestivamente a pagare, non giusto però il metro di giudizio utilizzato in casi analoghi (siamo disposti a darne prova)”.

La Pro loco rammenta inoltre “l’intimazione un anno fa ad abbandonare entro 6 giorni i locali per l’imminente apertura di una biblioteca ancora oggi neppure concepita; la richiesta di fondi in nome e per conto nostro; contributi che si spacciano per importanti ma che, in realtà, bastavano appena per le numerose manifestazioni fatte (siamo disposti a discutere contributo per contributo); le promesse da marinaio fatte e sulle quali, erroneamente, facevamo investimenti che siamo poi stati costretti a pagare da soli; l’esclusione o l’appropriazione di manifestazioni originariamente nostre; i musi lunghi per aver preferito promuovere il territorio e non creare vetrine personali; problemi sull’apertura di un ufficio turistico”. Nel mirino c’è l’adozione di “due pesi e due misure” afferma che “la nostra associazione è stata, per troppo tempo, infangata con il solo scopo di essere sminuita da chi, forse, avrebbe voluto usarci a proprio uso e consumo.

Sicuramente non ci fermeremo qua perché dopo aver lavorato sodo, solo ed esclusivamente per Serra, non meritiamo di dover pagare di tasca ciò che ancora resta da pagare. Rimaniamo in attesa – è la conclusione – di un appuntamento con il commissario prefettizio, nella speranza che possa trovare insieme a noi una soluzione”.