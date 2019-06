Serra, la Polizia ha trovato il pirata della strada scappato dopo aver speronato un’auto

Lunedì scorso, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Serra San Bruno, impegnata nei servizi di controlli del territorio disposti dal Questore, è intervenuta in via Giuseppe Maria Pisani, dove era avvenuto un incidente stradale.



Sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di un’autovettura danneggiata e ferma, il cui conducente, poi recatosi al Pronto Soccorso per aver riportato lievi lesioni, ha dichiarato di essere stato speronato da un’auto che ad alta velocità gli aveva tagliato la strada in fase di sorpasso, proseguendo la corsa senza fermarsi a prestare soccorso.

Gli accertamenti svolti dagli uomini del dottor Valerio La Pietra, protrattisi al giorno successivo, hanno consentito, con l’ausilio della visione delle immagini di videosorveglianza, dapprima di individuare l’autovettura coinvolta, sottoposta a sequestro per effettuare i rilievi comparativi, e quindi di identificare l’investitore in un diciannovenne di Serra San Bruno, che è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso.