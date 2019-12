Serra, la passione per la musica esplode con il “Concerto di Natale”

Piacevoli melodie per trasmettere sensazioni positive, sentimenti genuini, gioia e voglia di condividere. Ma anche per apprezzare le competenze di ragazzi desiderosi di crescere ed esprimere il proprio talento.



Il “Concerto di Natale” – che ha visto protagonisti gli studenti delle quinte elementari e delle medie dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” – ha regalato momenti di serenità capaci di far abbandonare la mente alla speranza ed al sogno. Note accarezzate, sfiorate, sussurrate con la dolcezza e l’innocenza di chi ha il futuro davanti. Un mondo che potrebbe essere diverso se tutti agissero non in contrasto, ma con armonia, proprio come un’orchestra. Canzoni allegre e significative, che hanno interpretato ed esplicato lo spirito libero di chi, attraverso il flauto, la chitarra, il clarinetto o il pianoforte, ha mandato quel messaggio di condivisione che i “grandi” hanno forse dimenticato.

A segnalare il gradimento dell’esibizione sono stati gli scroscianti applausi di un pubblico numeroso e stupito dalla forza della passione. Di “momento di rendicontazione sociale e massima integrazione” ha parlato a margine dell’evento il dirigente scolastico Giovanni Valenzisi che ha sottolineato l’importanza del “linguaggio della musica”.