Serra, la Mostra Mercato della Scuola dell’infanzia “Assuero Barillari” è ormai tradizione: gioia per insegnanti e discenti

È diventata una tradizione consolidata nel tempo la Mostra Mercato della Scuola dell’infanzia “Assuero Barillari”, ricadente nell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno che, nelle giornate del 6 e 7 dicembre, ha dato la possibilità agli alunni e alle insegnanti, di esporre i lavoretti realizzati a mano con materiale riciclato, a tema natalizio.

L’iniziativa, sempre ben coordinata dalla responsabile di plesso alla didattica, maestra Valenzia Zaffino, e accolta con entusiasmo dalle insegnanti e dai piccoli allievi, anche quest’anno ha riscosso grande successo, perché le famiglie si sono rese disponibili, generose e sensibili nei confronti dell’iniziativa, che aveva come obiettivo la raccolta di un piccolo contributo per autofinanziare attività aggiuntive che nella scuola vengono espletate in corso dell’anno scolastico. Dunque, l’ennesima esperienza che ha regalato gioia e sorrisi e che si è rivelata utile per sostenere il mondo della scuola. All’appuntamento non ha voluto mancare l’assessore all’Istruzione Raffaela Ariganello.