Serra, la minoranza chiede lumi sulla mancanza di acqua: “È un problema di riduzione dovuto ai pignoramenti di Sorical?”

“Per senso di responsabilità abbiamo evitato di intervenire nella giornata della Festa dell’Immacolata, riguardo alla mancanza di acqua che colpisce più di mezzo paese. Ma purtroppo il problema persiste ancora”.

La minoranza consiliare interviene in merito alla carenza idrica degli ultimi giorni e punta a vederci chiaro sulle cause della questione. “Sappiamo per certo che nelle settimane scorse Sorical avrebbe pignorato il Comune perché lo stesso non aveva provveduto a pagare le rate dovute. Per tale ragione – sostengono Biagio Figliucci, Vito Regio, Antonio Procopio e Luigi Tassone – chiediamo di rendere edotta la cittadinanza sul vero motivo della mancanza di acqua che in questi giorni sta provocando diversi disagi tra le famiglie. Soprattutto in questo particolare periodo di festa, ciò rappresenta anche un grave danno di immagine per la nostra cittadina”.

Gli esponenti dell’opposizione invitano pertanto “l’Amministrazione a chiarire ciò che sta avvenendo” perché “molto probabilmente si tratta di una riduzione della portata proprio perché il Comune non ha pagato. Si pensi – concludono – meno ai selfie e più alle cose concrete”.