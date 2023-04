Serra, la minoranza attacca ancora: “L’Amministrazione nega l’evidenza, questa confusione merita l’interesse della Prefettura”

“Sempre più in preda alla confusione e al nervosismo, la maggioranza si affretta a buttarla in caciara per tentare di distogliere l’attenzione dai fatti. Noi non ci facciamo distrarre e li sfidiamo sul loro terreno: se hanno il coraggio, dicano pubblicamente la verità e cioè che dimissioni di dirigenti e richieste di nullaosta sono riscontrabili dal protocollo interno dell’Ente”.

I consiglieri di minoranza Antonio Procopio, Luigi Tassone, Biagio Figliucci e Vito Regio controreplicano e rivendicano la “coerenza” del proprio “percorso” in contrapposizione a chi “prima si è candidata a sindaco sotto una determinata paternità politica per poi rinnegare il passato e ripudiarlo”.



“Non accettiamo lezioni – affermano – da chi, come sindaco e vicesindaco, di passato politico e di responsabilità politiche non è nella posizione di parlare. Piuttosto chiediamo che rispondano nel merito delle questioni poste, da cui sfuggono per paura. Sono in affanno e cercano di nasconderlo, navigano a vista e negano l’evidenza. Sul Comune c’è una confusione amministrativa che riteniamo meriti l’interesse della Prefettura. Ricordiamo, infatti, che da novembre ci viene anche negato l’accesso agli atti in riferimento alla corrispondenza tra Amministrazione e Osl”.

Gli esponenti della minoranza asseriscono che “l’Amministrazione è sempre più staccata dalla realtà e dalla società serrese e, dopo aver elargito tante, troppe promesse in campagna elettorale, ora si trova impantanata in una stagione di regressioni, contraddizioni, perdita di credibilità politica e amministrativa. E tutto questo ha portato alla perdita di centralità di Serra San Bruno”.

“Come opposizione – proseguono – continueremo a batterci per la chiarezza, mettendo in atto la politica della serietà e non quella del fumo negli occhi. La luna di miele con cittadini – concludono – è finita: sono loro a doversi mettere l’anima in pace perché la stagione della propaganda inutile è finita”.