Serra, la Lega raccoglie le proposte per la formazione del programma elettorale

“Una grande festa, una grande partecipazione, che dimostra come la gente si stia sempre più avvicinando alle proposte della Lega”. Sprizza entusiasmo Nicola Tassone, promotore del gazebo in piazza Mercato, predisposto per “contribuire alla formazione di un programma finalizzato a liberare la Calabria”.

I cittadini si sono pronunciati in merito alle “tematiche più importanti per rilanciare la Calabria” indicando 3 priorità selezionate in base al paniere proposto (migliori infrastrutture, miglior sistema di trasporti, incentivi e sostegno agli imprenditori, riduzioni degli sprechi di denaro pubblico, sanità efficiente, imprenditoria giovanile, reddito di cittadinanza, sussidi/sostegno sull’agricoltura, investimenti nel sistema turistico, lotta alla ‘ndrangheta, riduzione delle tasse sulle assunzioni e lotta all’evasione fiscale”). L’occasione è stata buona per la sottoscrizione di nuove tessere per il Carroccio. “Le idee raccolte oggi – ha affermato Tassone – andranno ad unirsi a quelle delle altre piazze e saranno utili per la costruzione del programma in vista delle prossime elezioni regionali”.