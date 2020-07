Serra, la Lega raccoglie le firme contro “il ripristino dei vitalizi e l’invio di nuove cartelle esattoriali”

Il gruppo della Lega di Serra San Bruno ha promosso una raccolta firme per consentire ai cittadini di “esprimere la propria contrarietà al ripristino dei vitalizi per i parlamentari”, per manifestare disappunto rispetto “alla maxisanatoria dei clandestini e alla modifica dei decreti sicurezza di Matteo Salvini voluta dal Governo Pd- 5 Stelle”, per bocciare “l’invio nel prossimo periodo di oltre 8 milioni di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di cittadini e imprese” e per “proporre una Pace fiscale tramite il saldo e stralcio di tutte le posizioni aperte con il Fisco”.

Presso il gazebo allestito in piazza Azaria Tedeschi, i sostenitori del Carroccio hanno illustrato le idee e le proposte del partito di Salvini confermando il loro giudizio negativo nei confronti dell’attuale maggioranza parlamentare ed auspicando elezioni politiche a breve termine.