Serra, la Lega dà segnali di vitalità: aderisce il consigliere Salvatore Zaffino

Prende piede la Lega a Serra San Bruno, cittadina nella quale ora riesce ad inserirsi nel governo delle Istituzioni. Al partito di Matteo Salvini aderisce, infatti, il consigliere comunale Salvatore Zaffino, che negli anni passati aveva militato fra le fila di Fratelli d’Italia. La compagine che reca come simbolo Alberto da Giussano aveva già dato segnali di vitalità con diverse iniziative e gazebo in piazza e avviando la campagna di tesseramento. Il nuovo ingresso conferisce sostanza e apre la strada ad ulteriori possibili adesioni.

“Il mio campo d’azione – afferma Zaffino – è quello del centrodestra ed il partito che meglio mi rappresenta ed incarna i miei valori è la Lega. Comincio questa nuova avventura con grande passione ed entusiasmo, con la voglia di contribuire alla costruzione di qualcosa di positivo per la comunità. Ritengo che le idee della Lega siano le più razionali e legate al territorio e m’impegnerò per trasformarle in azioni concrete”.

“Viva soddisfazione” viene espressa dai componenti della locale Segreteria, Fabio Valente e Antimo De Padova, che ritengono Zaffino “una persona seria ed affidabile, un lavoratore instancabile, che certamente offrirà un apporto valido”. “Ci rendiamo conto – aggiungono – della crescita del nostro partito, che evidentemente riesce ad entrare, grazie al realismo ed alla praticità, nel cuore e nella testa delle persone. Noi continueremo con convinzione su questo percorso, sull’esempio del generoso e proficuo lavoro realizzato dal nostro presidente Nino Spirlì”.

Dopo una fase di arretramento della politica in senso stretto con la relativa assenza di iniziative ed attività (la pandemia non c’entra), dunque, si registra una ripresa delle attività dei partiti – sponda centrodestra – con la definizione di un nuovo quadro che, inevitabilmente, si rifletterà nelle prossime competizioni elettorali andando a cementare nuovi equilibri.