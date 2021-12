Serra, la Giunta approva l’integrazione oraria per 14 ex Lsu. Federico: “Più certezze per i lavoratori, il nostro impegno continuerà”

Quattordici ex lavoratori socialmente utili in precedenza stabilizzati mediante contratto a tempo indeterminato e part-time (12 ore settimanali) potranno usufruire di un’integrazione contrattuale. L’operazione è stata resa possibile grazie ad un efficace lavoro di raccordo politico-amministrativo a più livelli ed è stata concretizzata per effetto di una delibera approvata dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, con la quale è stato “compiuto un nuovo step per dare una migliore situazione lavorativa” a padri e madri di famiglia che “si sono impegnati con spirito di abnegazione per lo svolgimento di servizi essenziali per la comunità”.

“Sin dai primi giorni del nostro insediamento – ha affermato il vicesindaco e assessore al Personale Rosanna Federico – ci siamo attivati per rendere fattibile un cammino capace di dare maggiori certezze a lavoratori che, per oltre vent’anni, si sono spesi per consentire l’offerta ai cittadini di attività fondamentali. Lo hanno fatto generosamente, coscienti degli enormi punti interrogativi gravitanti sul loro futuro. Come Amministrazione comunale abbiamo innanzitutto pensato a dare continuità e abbiamo portato a termine il processo di stabilizzazione, in passato promesso ma mai davvero realizzato. Ci sono stati dei momenti non facili determinati dal mancato trasferimento delle risorse che ha impedito per diversi mesi l’erogazione degli stipendi: in questo arco temporale, come messaggio di vicinanza, abbiamo sospeso il pagamento delle indennità degli amministratori ritenendolo un gesto doveroso e di rispetto nei loro confronti. Non appena è stato possibile, abbiamo proceduto con l’anticipazione degli stipendi perché sarebbe stato insopportabile far trascorrere le festività natalizie senza il giusto e normale riconoscimento economico a questi lavoratori”.

“Il passaggio con il quale adesso siamo riusciti ad incrementare le ore di lavoro degli ex Lsu – conclude Federico – non rappresenta la fine di questo percorso, poiché puntiamo ad un’ulteriore aggiunta di ore in modo da migliorare i servizi e dare le opportune risposte ai lavoratori”.