Serra, “La Fenice” onlus dona mascherine a Polizia e Carabinieri: “Incuranti dei pericoli, vi prendete cura di noi”

“La Fenice” onlus di Catanzaro, guidata dal presidente Giuseppe Cavaliere, ha donato – per il tramite dell’avvocato Michele Ciconte – dei set di mascherine ai Carabinieri ed agli agenti di Polizia di Serra San Bruno come messaggio di riconoscenza per l’importante servizio svolto.



“Un segno di riconoscimento – ha scritto nella lettera d’accompagnamento Cavaliere – per tutto quello che quotidianamente fate per la popolazione e che, soprattutto in momenti difficilissimi come questo, vi vede compiere il vostro dovere incuranti dei pericoli cui andate incontro ed a rischio della vostra stessa vita. Grazie perché, ogni giorno, col vostro sacrificio vi prende cura, con amore e passione, di tutti noi”.