Serra, la famiglia di Sharo Gambino consegna il secondo corpo di archivio dello scrittore

Nuovo tassello nell’opera di studio e valorizzazione delle menti illuminate calabresi. La famiglia Gambino, rilevato “l’ottimo lavoro svolto dal Comune nella catalogazione, divulgazione e conservazione dell’Archivio di Sharo Gambino (che resta di proprietà della famiglia)”, ha infatti consegnato il secondo (di undici) corpo di archivio per come lasciati dal celebre scrittore e giornalista per consentire a tutti di “continuare a scoprire la figura dell’intellettuale serrese”. Il presidente della Casa della Cultura Sergio Gambino ha colto l’occasione per augurare “buon lavoro a quanti si stanno prodigando in questa opera, di grande valore culturale e storico della nostra comunità”.