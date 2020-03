Serra, il medico del Pronto soccorso ringrazia la comunità: “La solidarietà ci riempie di gioia”

“L’attestazione di solidarietà e vicinanza della popolazione serrese ci riempie di gioia e commozione. La professione medica, da sempre esercitata con dedizione e sacrificio, trova nel contesto storico che stiamo vivendo la sua vera essenza, quella di stare in prima linea nella difesa del genere umano da ogni forma di malattia, poiché come diceva Ippocrate: ‘Senza l’amore per l’uomo non vi può essere l’amore per l’arte’”.



È quanto sostiene la dottoressa Domenica Schiavello, medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno. “In questi giorni – spiega – caratterizzati dalla circolazione del virus Covid-19, molte sono state gli attestati di riconoscenza nei confronti del servizio che il Pronto soccorso dell’ospedale San Bruno sta garantendo nel migliore dei modi e compatibilmente con l’enorme carico di lavoro. Proprio per questo è doveroso ringraziare la popolazione tutta di Serra San Bruno e del suo comprensorio che si dimostra cosciente e rispettosa di regole e necessità. Un grazie a chi, come Simone Galati e Giulia Rosanò, si sono preoccupati, insieme ad un ex amministratore comunale, di farci avere, dispositivi di protezione necessari allo svolgimento della nostro servizio, per la garanzia nostra e dell’utenza. Un grazie – conclude – dal primario dottor Vincenzo Natale e dal personale del Pronto soccorso di Serra San Bruno. Continuate così, aiutateci e: #restateacasa”.