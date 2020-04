Serra, la Direzione sanitaria dell’ospedale ringrazia Cristiano Colonnese per la donazione di 150 mascherine

La Direzione sanitaria dell’ospedale di Serra San Bruno ringrazia il cittadino Cristiano Colonnese per la donazione di 150 mascherine chirurgiche che saranno distribuite a tutto il personale del nosocomio e per il suo generoso impegno nel verificare la disponibilità di ulteriori mascherine da consegnare successivamente. Si tratta di dispositivi di protezione individuale indispensabili in questo momento di emergenza sanitaria che richiede l’adozione di particolari cautele.