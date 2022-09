Serra, la denuncia di Figliucci: “Saltate le prestazioni in Radiologia, l’ospedale e la comunità si stanno spegnendo”

“Nel generale silenzio l’ospedale di Serra San Bruno si sta spegnendo. I disagi aumentano e i disservizi si moltiplicano, mentre la popolazione ha sempre meno forze per reagire e sembra afflitta da uno spirito di rassegnazione, causato anche dall’apatia di un’Amministrazione comunale che ha ormai da tempo abbandonato lo spirito di contestazione mostrato nelle campagne elettorali adagiandosi sugli schemi del sistema e su confortanti poltrone”.

Prova a scuotere le coscienze il consigliere comunale Biagio Figliucci che prende spunto dalle “tante segnalazioni” ricevute per denunciare “l’aggravarsi dei problemi” del “San Bruno”. “Da oltre 10 giorni – sostiene l’esponente di opposizione – sono sospese le prenotazioni in Radiologia e, dunque, non è possibile eseguire le prestazioni ambulatoriali nelle Serre. È non si intravede all’orizzonte una soluzione. Una privazione insopportabile, per la verità l’ennesima, che si inserisce in un contesto di sostanziale abbandono sul quale ci sono, con tutta evidenza, responsabilità che vanno approfondite”.

Secondo Figliucci, c’è bisogno di una “vera attenzione” per le aree interne, che “non vengono adeguatamente considerate” e che talvolta sono destinatarie di “interventi tampone” che “hanno il solo scopo di acquietare gli animi nelle fasi più acute e di spezzare la resistenza nel lungo periodo”. Di fatto, “i servizi sono sempre di meno e l’ospedale è stato trasformato in un edificio spoglio con poco senso dal punto di vista sanitario”. Ad essere coinvolti in questo “processo di decadenza”, ad avviso di Figliucci, sono tutti i livelli: “dai vertici regionali all’Azienda sanitaria provinciale per finire al sindaco”. “Troppe parole e pochi, pochissimi fatti – afferma Figliucci -. Ho la sensazione che ognuno abbia altri obiettivi, spesso di carriera, che sono assai diversi, se non antitetici, dal difendere questa comunità. È chiaro – aggiunge – che la carenza di medici è una nota dolente presente in ogni dove in Calabria, ma nelle Serre ciò sta portando alla compressione del diritto alla salute. È ora di svegliarsi – conclude – perché non ci sono seconde possibilità: la gente scappa e, di questo passo, qui rimarrà solo il deserto”.