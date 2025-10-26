Serra, la “Casa della Cultura Sharo Gambino” dona l’opera “Estasi di Lanuino” al Comune

Il presidente della “Casa della Cultura Sharo Gambino”, Sergio Gambino, ha espresso in una missiva la volontà di donare al Comune di Serra San Bruno la statua “Estasi di Lanuino”, un’opera d’arte realizzata in marmo bianco di Carrara, di dimensioni rilevanti (230 cm di altezza), creata dallo stesso sodalizio che ne è il legittimo proprietario.

La statua rappresenta un esempio di arte neoclassica e simboleggia “la spiritualità e la bellezza dell’ordine certosino, Lanuino come esempio dei tanti Padri che hanno vissuto nella Certosa”. La consegna dell’opera d’arte traduce l’intenzione di “arricchire il patrimonio culturale del nostro comune e diventare un punto di riferimento per i cittadini e i visitatori”.



“Estasi di Lanuino” è “un’opera unica e di grande valore, che merita di essere esposta in un luogo pubblico e accessibile a tutti”. Pertanto, Gambino confida “nella sensibilità della Amministrazione comunale che – assieme alla Certosa che, nella persona del Padre Priore, ha accolto e migliorato con le sue parole il progetto – sicuramente riuscirà a trovarne una esatta collocazione”.

La Casa della Cultura “non avrà in seguito nulla a pretendere dal Comune di Serra San Bruno che potrà acquisire ed accettare la donazione libera da qualsiasi impegno economico nei confronti dell’associazione Casa della Cultura Sharo Gambino”.