Serra, la Camera Penale di Vibo Valentia in campo per la diffusione delle ragioni del Sì al referendum

La Camera Penale di Vibo Valentia prosegue con la campagna di informazione e sensibilizzazione volta a illustrare ai cittadini le ragioni del Sì in vista del prossimo referendum. Nel solco della propria tradizione di tutela dei principi costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, sta promuovendo una serie di iniziative pubbliche su tutto il territorio provinciale: convegni, assemblee aperte, nonché momenti di confronto con la società civile nelle piazze.

“La partecipazione consapevole al voto – dichiara la Camera Penale di Vibo Valentia – rappresenta un passaggio fondamentale per la democrazia. Il nostro impegno è quello di offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari e approfonditi, affinché ciascuno possa esercitare il diritto di voto in modo informato e responsabile”.

L’attività referendaria si sta articolando anche attraverso la diffusione di materiale informativo che vedrà impegnata l’associazione dei Penalisti vibonesi nella iniziativa “129 Piazze per il Sì” e che svolgerà domenica 1 Marzo alle ore 10:30 presso piazza Monsignor Barillari in Serra San Bruno, in prosecuzione alle iniziative già svolte nelle città di Vibo Valentia e Tropea.

Infine, la Camera Penale ribadisce che il proprio intervento si colloca nel pieno rispetto del ruolo dell’avvocatura quale soggetto essenziale della giurisdizione e presidio dei diritti fondamentali.