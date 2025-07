Serra, la buona sanità è anche solidarietà: una storia di cura, ostinazione e dignità

Non sempre la medicina è fatta solo di diagnosi e protocolli. A volte, è fatta di sguardi, silenzi, mani che si stringono, ostinazione quotidiana. A volte, la buona sanità si riconosce nei dettagli invisibili, nella scelta di non voltarsi dall’altra parte. Era arrivato mesi fa nell’U.O.C. Medicina Interna – Lungodegenza del presidio ospedaliero di Serra San Bruno: giovane, straniero, senza documenti, senza voce. Un ictus ischemico lo aveva colpito duramente: emiplegia sinistra, afasia, anartria, disfonia severa. A tutto questo si aggiungeva una cardiopatia avanzata, con pacemaker.

All’inizio il silenzio sembrava assoluto. Nessuna parola, nessun riferimento. Solo un volto giovane, marcato dalla sofferenza e uno sguardo che chiedeva aiuto, anche se non poteva dirlo.

I primi giorni sono stati critici. I parametri peggioravano, le speranze erano minime. Ma il reparto non si è arreso. Medici, infermieri, OSS: tutti, indistintamente, si sono stretti intorno a quel corpo immobile, come a volerlo proteggere da un destino già scritto. Lo chiamavano affettuosamente “Ali, il ragazzo silenzioso”.

Ogni gesto, ogni attenzione, ogni carezza era un modo per ricordargli: “Tu conti, tu esisti, tu non sei solo”.

Con il passare delle settimane, qualcosa è cambiato. Un lieve movimento, un respiro più regolare, un contatto visivo più diretto: i piccoli miracoli della presenza e della continuità.

Ma la seconda sfida doveva ancora cominciare: dove portarlo? Chi era? Dove poteva tornare?

Nessun documento. Nessuna storia. Nessuna rete. Datori di lavoro scomparsi, amici irreperibili, parenti inesistenti. La sanità aveva fatto il suo dovere, ma la solidarietà doveva fare il resto.

È iniziata così un’altra battaglia, fatta di telefonate, Pec, richieste all’ambasciata, contatti con le istituzioni e infiniti tentativi per non lasciarlo nuovamente abbandonato a se stesso.

Si trattava di garantire non solo una dimissione, ma una dimora, una dignità, un futuro.

Settimane, mesi e, poi, finalmente, una risposta.

Grazie alla collaborazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dell’Ufficio Rimpatri di Vibo Valentia, si è aperto uno spiraglio.

Un aereo pronto a riportarlo a casa: 11.000 chilometri per restituire a un uomo la propria vita, il proprio Paese, forse la propria famiglia.

Quando l’ambulanza lo ha prelevato per accompagnarlo in aeroporto, tutto il personale del reparto ha avvertito una sensazione di vuoto, ma, al tempo stesso, un orgoglio profondo: l’orgoglio di aver restituito ad un giovane non solo la vita ma anche un futuro.

Questa non è solo medicina: è umanità, è tenacia, è cura che va oltre la terapia.

Curare non è solo guarire. È accompagnare, è credere, è non lasciare nessuno indietro

e, in questo caso, è stato anche “un volo verso la dignità”.