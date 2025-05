Serra, la Biblioteca “Enzo Vellone” tra le prime beneficiarie del Bando regionale

Con decreto 6421 del 5 maggio, la Regione Calabria ha stilato le graduatorie provvisorie relative all’avviso pubblico “Sostegno per biblioteche ed archivi storici pubblici e privati”. La Biblioteca “Enzo Vellone” è tra le prime 11 beneficiarie e va anche considerato che alcune tra le prime hanno acquisito punteggio maggiore per aver vinto bandi precedenti.

Il progetto renderà la Biblioteca comunale una delle più innovative e partecipate della Calabria grazie all’utilizzo di nuove tecnologie quali l’uso della realtà aumentata, l’AI, nonché l’utilizzo di visori 3D che permetteranno all’utenza di immergersi nei libri digitali.

Unendo al progetto il conto termico 3.0 la Biblioteca in quanto struttura pubblica si renderà ancora più sostenibile.

“Si procede sulla strada intrapresa sin dal primo giorno – sostiene il consigliere Raffaele Pisani – passando da una pseudo-biblioteca ad una Biblioteca a tutti gli effetti tematizzata e adesso tecnologicamente avanzata in cui un ruolo fondamentale verrà svolto dall’archivio storico che passa da documenti abbandonati tra fango e topi a documenti che riprendono vita consentendoci di riscoprire una storia ed eventi storici di una comunità negli anni abbandonata, come dimostrano le foto del ritrovamento dei documenti oggi digitalizzati e resi fruibili alla comunità”.

Soddisfatto anche il sindaco Alfredo Barillari: “il nostro impegno – ha in particolare commentato – viene riconosciuto e premiato. Soprattutto porta frutti per il territorio e la comunità, consentendo in questo caso di dare impulso alla cultura ed alla valorizzazione dei nostri riferimenti storici. Ci proponiamo di proseguire su questo percorso con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i già lodevoli risultati raggiunti”.