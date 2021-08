Serra, la bellezza torna al centro: presentato il libro “Canto ad Afrodite” ed esposti i quadri della collezione “Calabria Erotica”

Serata all’insegna della cultura, quella che ha avuto luogo in piazza Azaria Tedeschi. Il doppio binario dell’arte e della letteratura ha deliziato i presenti: i diversi aspetti del tema della bellezza hanno dato origine a riflessioni e approfondimenti.

Nella casa della cultura “Sharo Gambino” , il pubblico – proveniente anche dai centri vicini – ha potuto apprezzare i lavori di Rossana Gambino, che ha esposto le composizioni della collezione “Calabria Erotica”.

Il dibattito si è sviluppato a partire dalla presentazione del libro “Canto ad Afrodite” di Grazia Bertucci che ha suscitato interesse ed emozioni. In particolare, sono intervenuti, offrendo il proprio contributo in termini di idee e ragionamento, il sindaco Alfredo Barillari e il presidente del Lions Club Giuseppe Iennarella, oltre ai rappresentanti del Club per l’Unesco di Gioiosa Jonica.