Serra, Italia Viva avverte: “Campagna elettorale carica di delegittimazione, il paese ha bisogno di serietà”

“In queste settimane, leggendo le cronache locali e osservando l’evolversi del dibattito sui social, avvertiamo una preoccupante deriva della politica cittadina”. Il coordinamento cittadino di Italia Viva, molto attivo da quando è ufficialmente sorto, non resta in silenzio “di fronte a una campagna elettorale che sembra essere partita sotto il segno dello scontro personale e della delegittimazione sistematica” ed evidenzia “una frammentazione eccessiva, in cui il comunicato pungente e il post provocatorio hanno preso il posto dell’analisi dei problemi”.

Secondo i giovani renziani, “Serra San Bruno sta affrontando sfide cruciali, a partire dall’emergenza sanitaria dell’ospedale, che meriterebbero un fronte comune e un linguaggio di verità, non l’uso delle criticità come strumento elettorale per colpire l’avversario di turno”. Da qui nasce “il richiamo alla responsabilità verso tutte le liste e i candidati: la politica deve tornare a essere proposta e visione, non una rissa digitale o una rincorsa a personalismi che finiscono per dividere la comunità”. Gli esponenti di Italia Viva ritengono, infatti, che “i cittadini sono stanchi di assistere a questo clima e meritano un confronto che parli di soluzioni concrete per il territorio, non di strategie per screditarsi a vicenda. Serra San Bruno – concludono – ha bisogno di serietà e di un dibattito che rimetta al centro i problemi reali della città”.