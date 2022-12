Serra, Istituto “Einaudi” senza riscaldamenti. Anche i genitori in protesta: “Negato il diritto alla studio”

I genitori dei ragazzi che frequentano l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, per voce dei rappresentanti di istituto, lamentano “l’impossibilità figli di seguire le lezioni dei propri figli, ridotti al gelo nelle aule scolastiche dei plessi provinciali di Serra San Bruno”. Da giovedì scorso, buona parte di essi non frequentano le lezioni.

I rappresentanti sviscerano la questione premettendo che “i tre plessi sono frequentati da una popolazione scolastica di oltre 600 alunni provenienti da tutto il comprensorio delle Serre (Serra San Bruno, Brognaturo, Simbario, Spadola, Vallelonga, San Nicola da Crissa, Mongiana, Fabrizia, Nardodipace e Sorianello)”.

Entrando nei dettagli, sostengono che “da circa 15 giorni risulta non funzionante la caldaia dell’edifico destinato agli studenti dell’Istituto Tecnico – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing che vanta circa 100 alunni, prontamente spostati nel plesso destinato ai Licei ed Alberghiero. Dall’inizio della settimana anche il plesso destinato ai Licei scientifico e linguistico (con oltre 200 alunni) presenta gravi carenze nel riscaldamento degli ambienti scolastici, pertanto, una iniziativa studentesca ha portato ad una assenza di massa dal giovedì passato”.

La questione, però, non ha trovato ancora sbocchi positivi e i rappresentanti puntualizzano che “la soluzione delle problematiche dei due plessi non accenna a risolversi, essendo stati semplicemente eseguiti degli scavi per le verifiche delle problematiche connesse”. Questa situazione preoccupa non poco i genitori che vedono costretti a rimanere a casa i propri figli con ulteriori assenze che si andranno ad accumulare nel lasso di tempo che li separa dalle vacanze natalizie. Alla luce di ciò viene richiesto “l’intervento di tutte le istituzioni del territorio: in primis il presidente della Provincia ma anche i sindaci dei Comuni interessati per una celere e tempestiva risoluzione delle problematiche e la garanzia del diritto allo studio”.