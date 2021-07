Serra, istituiti i parcheggi a pagamento in località Santa Maria del Bosco

È stato istituito in località Santa Maria del Bosco il parcheggio a pagamento nell’area antistante il Santuario regionale con validità per il periodo compreso tra il 31 luglio e il 10 ottobre (dalle 8 alle 20). L’ordinanza del sindaco Alfredo Barillari, che riprende la relativa delibera di Giunta comunale, prevede anche il divieto di sosta su ambo i lati sul viale Santa Maria, nel tratto compreso tra l’azienda agricola “La Foresta” e il piazzale, per tutto l’anno solare, e un’area pedonale in vigore per lo stesso periodo di validità dei parcheggi a pagamento.

Per i residenti è possibile sottoscrivere l’apposito abbonamento presso gli uffici dell’Area Vigilanza.

Le somme inerenti i parcheggi saranno riscosse ed incassate dal Comune mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo. Un agente contabile incaricato ritirerà il contante dalle casse dei parchimetri.

L’azione nasce dalla necessità di “procedere alla regolamentazione dell’uso del posteggio pubblico nelle aree di sosta” vista “il notevole flusso di veicoli” nella stupenda cornice naturale, carica di spiritualità, di Santa Maria.