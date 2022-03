Serra, inviati aiuti umanitari al popolo ucraino

Sono stati inviati stamattina gli aiuti umanitari raccolti su iniziativa dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, in collaborazione con l’associazione No profit “Victoria” (in contatto con il Consolato di Ucraina a Napoli), che saranno consegnati al popolo ucraino colpito dalla guerra.

In particolare, sono stati spediti 34 colli contenenti medicazioni occlusive, aghi da compressione, bende sia sterili che non sterili e tubolari, salviette sterili, cerotti adesivi, siringhe, cateteri venosi, forbici, coperte, guanti sterili monouso, analgesici, antibiotici, garze, sacchi a pelo, mascherine, lacci emostatici, antinfluenzali, soluzioni fisiologiche in plastica, pannolini, pannoloni, assorbenti, scotch, acqua ossigenata, disinfettanti, aghi da puntura, posate, piatti e bicchieri in plastica, torce, pile, nastro adesivo rinforzato, antidolorifici. Beni e medicinali erano stati donati nei giorni scorsi da volontari e associazioni e depositati temporaneamente presso l’Ufficio Servizi sociali.

“È un modo – ha affermato il primo cittadino – per dimostrare la nostra vicinanza ad un popolo che sta vivendo un momento tragico e che ha bisogno di un sostegno concreto. Di fronte a situazioni come questa, nessuno può tirarsi indietro e far mancare il proprio apporto. Tutti insieme dobbiamo confermare con i fatti la nostra solidarietà e ribadire con forza che l’unica via possibile è quella della pace”.