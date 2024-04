Serra, invasione di turisti a Pasquetta: irresistibili le attrazioni locali

Provare la stupenda sensazione di essere a contatto con la natura, nei pressi di un luogo santo, in un contesto di serenità e lontano dai frastuoni. E ancora: assaporare genuini prodotti locali, respirando aria pura e divertendosi grazie ad attività ludiche. Sono stati probabilmente questi i motivi che hanno spinto una valanga di turisti, provenienti da ogni dove, a giungere a Serra San Bruno per trascorrere una gioiosa Pasquetta nel verde dell’area pic-nic di Santa Maria dei boschi e nei ristoranti della cittadina della Certosa. Il graduale miglioramento dei servizi ha permesso la soddisfazione dei visitatori che hanno trovato una città ospitale e calorosa, dotata di spettacolari paesaggi che favoriscono la socialità e consentono di abbandonare per qualche ora i problemi quotidiani. La presenza del sentiero Frassati o comunque di diverse aree verdi ha offerto la possibilità di una salutare passeggiata post-pranzo, l’ideale per digerire prima di tornare alla griglia. L’occasione ha anche permesso di conoscere i mille volti di Serra: dalla meravigliose chiese alle bellezze del centro storico, dalla spiritualità bruniana alle proposte commerciali. Insomma, il giusto mix per invogliare i turisti a fare una nuova e ricca esperienza che allieta l’animo e fa crescere come persona.